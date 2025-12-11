Agentes de la División de Arrestos y Especiales y Extradiciones de la Policía, arrestaron hoy al boxeador profesional Alfredo Mejías Sanes, por un alegado patrón de violencia doméstica contra su compañera consensual.

Según informó la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, al púgil semi pesado de 35 años, con foja de cuatro victorias y una derrota, se le imputa haber mantenido un patrón de abuso físico y emocional contra su pareja desde julio de este año, hasta el pasado 8 de diciembre.

Durante estos meses, el hombre habría atacado a la fémina, agrediéndola físicamente y mordiéndola en diferentes partes del cuerpo. A raíz de estos hechos, contra Mejías Sanes se radicaron cargos en ausencia por violaciones a la Ley 54, por los que la juez Liza M. Durán Ortiz encontró causa, expidiendo una orden de arresto en su contra, con una fianza ascendente a $80 mil.

El arresto de Mejías Sanes se produjo poco antes de las dos de la tarde del jueves en la urbanización San Agustín en Río Piedras. Se informó que el boxeador, que disputó su último combate el mes pasado en la República Dominicana, tiene un amplio historial criminal que incluye delitos de escalamiento, agresión contra miembros de la Policía, amenaza, Ley de Armas, apropiación ilegal y otros, también es requerido por las autoridades en el estado de Minnesota, donde tiene casos pendientes.