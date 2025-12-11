La Guardia Costera realizó un traslado médico de emergencia a un pasajero del crucero Celebrity Apex, a unas 24 millas náuticas al norte de Arecibo, esta mañana.

Según informó el cuerpo militar, el hombre de 65 años presentaba múltiples condiciones médicas que requerían atención en un hospital terrestre con un nivel de cuidado más alto. En el momento de la emergencia, el Celebrity Apex transitaba desde St. Kitts hacia Port Canaveral, Florida.

El rescate médico comenzó tras recibir una solicitud de traslado de emergencia del crucero a la 1:37 a.m. Tras evaluar riesgos, condiciones del paciente y tiempo de traslado, se autorizó la operación al amanecer.

PUBLICIDAD

Un helicóptero MH-60T Jayhawk despegó desde la Estación Aérea Borinquene, en Aguadilla, y se encontró con el crucero. La tripulación desplegó un rescatista a bordo del barco, quien evaluó la situación y coordinó con el personal del crucero la preparación para el traslado. Se utilizó una camilla de rescate para subir al paciente y una canasta de rescate para trasladar a su esposa.

Posteriormente, ambos fueron transportados hasta el aeropuerto Fernando Luis Ribas Dominicci en San Juan, donde personal del Servicio Médico de Emergencias los esperaba para llevarlos a Centro Médico.

“Estoy orgulloso del trabajo en equipo que permitió un exitoso traslado médico del paciente desde el Celebrity Apex hasta un centro de atención de mayor nivel”, expresó en declaraciones escritas el teniente Alberto Raymond, copiloto del helicóptero MH-60T Jayhawk de la Guardia Costera encargado del caso.

“Gracias a las tripulaciones del Celebrity Apex, a nuestro equipo en San Juan y a la Estación Aérea Borinquen. Todo nuestro entrenamiento es para momentos como este, y estoy agradecido de que hayamos podido ayudar a salvar una vida”, sostuvo.