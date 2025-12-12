Un hombre fue asesinado a balazos esta mañana en la gasolinera Gulf que ubica en la avenida Manuel Fernández Juncos en el barrio Puerta de Tierra del Viejo San Juan, informó la oficina de prensa de la Policía.

Según datos preliminares, a las 6:40 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre disparos en el lugar. Al llegar, los uniformados encontraron en el suelo el cuerpo de un hombre con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

A su lado, estaba su guagua marca Mitsubishi Outlander, color blanco, que presentaba impactos de bala en el cristal del frente y el bonete. El vehículo fue ocupado para fines periciales.

El occiso, que fue identificado como José Manuel Alvarado Cabral de 30 años y residente de San Juan, poseía antecedentes penales por posesión con intención de distribuir sustancias controladas el 30 de mayo del año 2024. se desconoce la disposición del caso.

En la escena se recuperaron alrededor de 30 casquillos de rifle.

José M. Alvarado Cabral, fue asesinado en una gasolinera ubicada en la avenida Manuel Fernández Juncos, en Santurce. ( Suministrada por la Policía )

El agente Erick Ortiz, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a la fiscal Anamar Menéndez González, se hicieron cargo de la investigación.

Se investiga si existe alguna conexión entre este asesinato y del hermano de la víctima, ocurrido en julio, en el condominio Los Lirios, en Santurce mientras se disponía a comprar una motora. La persona que se la iba a vender resultó herido de bala.