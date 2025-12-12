Las autoridades identificaron al hombre que presuntamente fue asesinado por su compañero de trabajo en los predios del condominio Altos de Escorial, en Carolina, a eso de la 1:00 de la tarde del jueves.

La víctima fue identificada como Natanael Neftalí Rivera Rosa, de 28 años y residente de Carolina, según la Policía.

Según información preliminar, Rivera Rosa resultó herido de bala luego de que su colega de una compañía de jardinería presuntamente le disparara. Rivera Rosa falleció en la escena.

El sospechoso se encuentra bajo custodia de la Policía tras entregarse en una gasolinera Total ubicada en la carretera 887 de Carolina.

La investigación está a cargo del agente Christian Rodríguez, de la División de Homicidios de Carolina, junto con la fiscal Kristia Díaz Pérez.