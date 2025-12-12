Dos personas resultaron heridas de bala anoche cerca de la Iglesia Alfarero, ubicada a la altura del kilómetro 5.2 de la carretera 10 en Ponce, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada al 9-1-1 alertó a la Uniformada sobre disparos en el lugar a eso de las 7:03 p.m. Al llegar, los agentes y paramédicos encontraron a los heridos.

Ambos fueron transportados a un hospital del área, aunque hasta el momento no han sido identificados y se desconocen sus condiciones de salud.

Agentes adscritos al precinto de Ponce Este investigan los hechos.