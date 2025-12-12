La jueza Alexandra Rivera Sáez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, sentenció el jueves a Nayomi Garced Figueroa a 15 años de cárcel por causar la muerte de Kelvin Nieves Miranda y dejar a su esposa, Suheil Álvarez Ruiz, parapléjica y con daño cerebral permanente, al impactar con su vehículo la motora en la que viajaban el 18 de noviembre de 2022, informó la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

De acuerdo con Justicia, Garced Figueroa conducía en estado de embriaguez, hablando por celular y a una velocidad que le impedía controlar su vehículo cuando chocó la motora.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 10:18 p.m., cuando Garced Figueroa impactó con la parte frontal de su Kia Rio la parte trasera de la motora Yamaha conducida por Nieves Miranda. Él falleció en el lugar, mientras su esposa resultó con lesiones permanentes y paraplejia. Las víctimas se dirigían hacia su casa al momento del accidente.

Garced Figueroa presentó un nivel de alcohol en sangre de .134%. Por ley está prohibido conducir con una concentración de alcohol de 0.08% o más.

Los cinco cargos que se le imputaron incluyen conducir bajo los efectos del alcohol, causar lesiones corporales y la muerte por negligencia, así como ocasionar grave daño corporal y la muerte a una persona al conducir ebria.

Tras evaluar las pruebas presentadas por los fiscales Lenabel Alvarado De Gracia y Jesús Torres González, un jurado la encontró culpable el 10 de septiembre en los cinco cargos que se le radicaron.