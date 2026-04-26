Un guardia de seguridad abatió esta tarde a un hombre que presuntamente intentó agredir a varias personas con un objeto punzante en la entrada de la megatienda Walmart, ubicada en el centro comercial Plaza Escorial, en Carolina.

De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía, el individuo —quien aún no ha sido identificado— presuntamente intentó agredir a varias personas que se encontraban en el lugar. Ante la situación, un guardia de seguridad, autorizado y con licencia vigente para portar arma de fuego, intervino y utilizó su arma para repeler la agresión.

El atacante falleció en la escena como resultado de los disparos.

Las circunstancias de este incidente se encuentran bajo investigación.

Agentes adscritos a la División de Homicidios de Carolina, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo la pesquisa.