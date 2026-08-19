Muere hombre herido de bala en Trujillo Alto
La División de Homicidios del CIC de Carolina investiga en la escena.
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Un hombre fue asesinado esta tarde en la calle Agüeybaná de la urbanización Villas de Caney, en Trujillo Alto, informó la Policía.
Las autoridades fueron alertadas a las 3:18 p.m. de hoy, miércoles, sobre una persona herida de bala en el lugar.
Cuando llegaron los patrulleros, ya la persona había fallecido. Al momento, se desconoce su identidad y las circunstancias que rodean el crimen.
La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina junto al fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.
Este es el tercer asesinato ocurrido hoy; el primero se reportó en Fajardo y el segundo en Juncos.