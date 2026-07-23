Un hombre murió electrocutado esta mañana en los predios de una residencia localizada en la calle 14 en la urbanización Alturas de Río Grande, en ese municipio.

Según informes preliminares, a las 8:04 a.m. se recibió una llamada de alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y cuando llegaron los patrulleros encontraron a la persona muerta.

El agente Noel Hernández, adscrito al distrito de Río Grande, refirió la pesquisa al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo y al fiscal de turno.