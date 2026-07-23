Muere hombre tras recibir descarga eléctrica en Río Grande
La víctima no ha sido identificada por la Policía.
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Un hombre murió electrocutado esta mañana en los predios de una residencia localizada en la calle 14 en la urbanización Alturas de Río Grande, en ese municipio.
Según informes preliminares, a las 8:04 a.m. se recibió una llamada de alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 y cuando llegaron los patrulleros encontraron a la persona muerta.
El agente Noel Hernández, adscrito al distrito de Río Grande, refirió la pesquisa al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo y al fiscal de turno.