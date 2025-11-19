Un hombre identificado como Christopher Rosado Olavarría, de 40 años y residente de Barceloneta, falleció el martes en Centro Médico, luego de haber sido herido de bala en el rostro mientras conducía una motora, informó la Policía de Puerto Rico.

Rosado Olavarría resultó herido de bala a eso de las 11:34 a.m. del lunes, 17 de noviembre, en el barrio Seboruco de Barceloneta.

Las autoridades también indicaron que Rosado Olavarría poseía antecedentes criminales.

La investigación está a cargo del agente Oscar Umaña Pérez, de la División de Homicidios del CIC de Arecibo, bajo la supervisión del sargento José Santiago Pérez.