Un tiroteo registrado esta tarde frente al edificio 43 del residencial El Prado, en Río Piedras, dejó el saldo de una persona muerta, informó la Policía.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un hombre herido de bala. Al llegar a la escena, los agentes encontraron a la víctima sin signos vitales en el área del estacionamiento.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, en unión al fiscal de turno, se encuentra a cargo de la investigación.