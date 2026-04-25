Muere joven de 24 años tras estrellarse debajo de un puente
Accidente ocurrió en Río Piedras.
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Un joven de 24 años murió en la madrugada de este sábado, luego de que impactara un muro de concreto debajo de un puente de la carretera PR-21, en dirección de Cupey a Río Piedras, informó la Policía.
El accidente fatal se reportó a la 1:39 a.m. en el kilómetro 1.2 de la mencionada vía.
El informe policiaco detalla que “un hombre, identificado como Christian Gabriel Marrero Pizarro, de 24 años, conducía un vehículo Mazda CX-5, de color negro, cuando, por circunstancias que aún se encuentran bajo investigación, impactó un muro de concreto. Como resultado del impacto, el conductor salió expulsado del vehículo y falleció en el lugar a causa de las heridas recibidas”.
El agente Brian Sanabria, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, junto con el fiscal Christian Román Olmeda, se hicieron cargo de la investigación.