Un joven de 17 años murió en la madrugada de este sábado, luego de que el auto en el que viajaba como pasajero chocara contra otro carro y un poste, informó la Policía.

Los hechos se reportaron a eso de las 3:10 a.m., en la autopista Luis A. Ferré (PR-52), kilómetro 60.9, en jurisdicción de Salinas.

El informe policial indica que “una mujer de 21 años conducía un vehículo Nissan Versa, del año 2024, a una velocidad que no le permitió mantener el control y dominio del mismo, impactando un vehículo Nissan Versa, color blanco, del año 2022. Luego del impacto, esta salió de la carretera e impactó un poste. Un joven de 17 años, quien viajaba en el vehículo junto a esta, perdió la vida en el acto”.

El agente Martín Sánchez, adscrito a la División de Autopistas de Salinas, y la fiscal Brenda Liz Soto se hicieron cargo de la investigación.

Los vehículos fueron ocupados para fines de investigación.