Un motociclista murió esta madrugada en un accidente de tránsito que involucra al conductor de un vehículo en el kilómetro 8.7 de la carretera PR-857 del barrio Carruzo, en Carolina.

La llamada de alerta se recibió a las 2:46 a.m. de hoy, domingo, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se notificaba que hubo un accidente de tránsito que involucraba a un motociclista y un vehículo marca Ford Fusion.

Cuando llegaron los primeros patrulleros a la escena encontraron el cadáver del motociclista, que no ha sido identificado, pillado debajo de un vehículo.

El occiso no ha sido identificado.

Los paramédicos confirmaron que no tenía signos vitales.

Personal de la División de Patrullas de Carreteras de Carolina junto al fiscal de turno investigaron el caso.