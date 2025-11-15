Un motociclista de 21 años falleció anoche en medio de un accidente registrado al lado de una panadería, en Añasco, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 7:30 p.m. en la carretera PR-109, kilómetro 4.8, del barrio Espino, al lado de la panadería Melsamar, detalló la Policía en su informe.

“De acuerdo a la información preliminar, se recibió una llamada del Sistema de Emergencias 9-1-1, alertando de un choque con motora, donde falleció un hombre identificado como Axel Omar Figueroa Soto, de 21 años y residente del municipio de Añasco”, detalló la Uniformada.

El informe añade que “Figueroa Soto conducía una motora marca Taizhou, modelo Zhilong, color crema, del año 2024, éste al llegar al kilómetro 4.8, perdió el control y dominio de la motora, cayendo al pavimento. Al momento este choque se encuentra bajo investigación, ya que se desconoce si fue impactado por un vehículo y luego de caer al pavimento, fue arrollado por otro vehículo”.

Agentes de Patrullas de Carreteras Mayagüez junto al agentes José Montalvo, de la División de Homicidio de Mayagüez, y fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.