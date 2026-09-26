Un hombre murió en la madrugada de este sábado, tras chocar contra una barrera de metal y salir expulsado de la motora que conducía, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:51 a.m. en la carretera PR-6165, en Dorado, frente al negocio El Caracol.

“De acuerdo con la información preliminar, mientras el conductor de una motocicleta Suzuki GSX 1300 transitaba por el lugar, perdió el control y dominio del manubrio, lo que provocó que impactara una barrera de metal. A consecuencia del impacto, el motociclista salió expulsado y sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto”, precisó la Policía en su informe.

El agente Orlando Astacio, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, y la fiscal Aileen González investigaron.