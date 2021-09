Un motociclista murió tras accidentarse mientras transitaba en una sola goma por el kilómetro 19 de la carretera PR-2, en el barrio Candelaria en Toa Baja, informó la Oficina de Prensa del Negociado de la Policía.

Según el informe de novedades, el accidente ocurrió a las 11:30 p.m. de ayer, jueves, cuando Alvin Andrés Pagán Jiménez de 25 años y vecino de Vega Alta, mientras realizaba la maniobra, perdió el control de su motora Suzuki MRZ-400, del 2020, y cayó al pavimento.

Este estaba desprovisto de su casco y equipo protector.

La agente Lizmarie Lagueri Vázquez, adscrita a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, junto al fiscal Lawrence Snider investigaron la escena.

En lo que va de año 45 motociclistas han muerto por accidentes de tránsito, 20 más que los reportados a esta fecha en el 2020, para un incremento de un 80%, de acuerdo con las estadísticas oficiales del Negociado de Patrullas de Carreteras.

Ayer, jueves, era una noche de carreras y en su cuenta de Instagram El Rey Charlie, afamado por organizar otro tipo de corridas de motoras en la isla, les advirtió a las autoridades a delinear una campaña de educación.

“!No esperen la tragedia para actuar! La situación entre los motociclistas y los policías van a seguir empeorando si no se sientan a dialogar conmigo y hacemos la campaña de educación que les propuse para educar a los motociclistas sobre el uso responsable de este tipo de vehículos y a la misma vez puedan sacar su licencia de motociclista...Esto es cuestión de educación no de violencia, pero si no hacen nada esto es lo que seguirá pasando hasta que venta la desgracia”, declaró en el calce de un vídeo donde se observan a unas patrullas en persecución de varios motociclistas.

Ayer se radicaron denuncias por conducir de manera crasa y negligente, obstrucción a la justicia, por no tener vigente el Seguro Compulsorio y por manejar la motora sin estar autorizado contra Edgar M. Rodríguez Febo de 22 años, vecino de Loíza, quien protagonizó el lunes una persecución policíaca por la avenida Román Baldorioty de Castro en Carolina, la cual fue difundida a través de las redes sociales.

El motociclista que se negó a detenerse cayó al pavimento en medio de la persecución policíaca. ( Captura Facebook )

Las denuncias por violación a la Ley 22 de Vehículos y Trásito fueron presentadas en la sala de la jueza Ediltrudis Betancourt, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa y lo citó para el 8 de octubre.