Una mujer murió atropellada por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena, en hechos ocurridos a eso de las 9:06 p.m. de ayer, en la avenida Ponce de León, en la intersección con la calle Quisqueya, frente al Banco Popular, en Hato Rey.

Según informó la Policía, la peatona, quien no ha sido identificada, se disponía a cruzar la vía por el área designada para peatones cuando fue impactada por el vehículo de motor.

A consecuencia del impacto, la mujer sufrió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto. El conductor del vehículo se marchó del lugar.

El agente Kyaneth Pizarro, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a la fiscal Gimara Gabriel Maisonet, se hizo cargo de la pesquisa.