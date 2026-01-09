Una mujer de 74 años murió en la tarde de ayer, jueves, tras haber caído de un tercer piso del condominio Villa Carolina Court, localizado en la avenida Calderón, en Carolina, informó la Policía.

Fue una llamada al Precinto de Carolina Sur que alertó de un “caso médico” a eso 5:31 p.m. de ayer, jueves.

“Los uniformados de dicho precinto policiaco se movilizaron al lugar y encontraron el cuerpo de una adulta mayor, identificada como Noemí Sotomayor Rincón, de 74 años, en el área verde luego de caer de un tercer piso", indica el informe policiaco.

Paramédicos llegaron hasta la escena y certificaron la ausencia de signos vitales en la mujer.

La Policía indicó que “será la autopsia la que determine si esta muerte fue un incidente desgraciado o un suicidio”.

El agente Karl McDaniel, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, junto al fiscal José Carrasquillo, se hizo cargo de la investigación.

Busque ayuda

Si tiene pensamientos suicidas o necesita ayuda para enfrentar alguna crisis de salud mental puede comunicarse con la Línea PAS, un recurso de apoyo gratuito, confidencial y accesible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del 1-800-981-0023, 9-8-8, y mediante el Sistema de Videollamadas en Lenguaje de Señas para Personas Sordas (VRS) al 787-615-4112.