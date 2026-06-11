El niño de tres años que fue atropellado en la tarde del domingo, 7 de junio, frente al edificio 56 del residencial Vista Hermosa, en Puerto Nuevo, murió esta madrugada en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, confirmó el director del Negociado de Patrullas de Carreteras, capitán Elvis Zeno Santiago.

El menor fue certificado sin signos vitales a la 1:00 a.m. de hoy, jueves.

El accidente ocurrió a eso de las 4:00 p.m. mientras una conductora de 30 años salía del lugar tras participar en una actividad religiosa, en una guagua marca Toyota Sequoia negra del año 2008, sintió que había pasado sobre un objeto.

Al detenerse y bajarse del vehículo para verificar lo ocurrido, se percató de que había atropellado al menor que se indicó que estaba jugando con un chorrito de agua.

La División de Patrullas de Carreteras de San Juan investigó el accidente junto al fiscal de turno.