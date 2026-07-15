Agentes adscritos a la División de Autopista Buchanan de la Policía, confirmaron hoy que la pasajera Nirka García Muriel de 85 años, quien resultó gravemente herida en un accidente de tránsito entre dos vehículos reportado este lunes, en el expreso Rafael Martínez Nadal, falleció esta madrugada.

Por tal razón, el accidente será investigado a partir de hoy como uno de carácter fatal.

De acuerdo con la investigación realizada por el agente William Ramos, se estableció que mientras José Enrique Ortiz Vega de 83 años, transitaba un vehículo Kía Seltos color azul del año 2021, con la pasajera García Muriel, en contra del tránsito de Guaynabo hacia Caguas y al llegar al kilómetro 5.5, impactó de frente una guagua Hyundai Tucson color gris del año 2005.

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El conductor, fue identificado como Yajuan Rodríguez León de 20 años, quien manejaba por su vía franca con la pasajera Amarilys Robert Resto de 20 años, quien sufrió fracturas en las piernas.

A causa del choque, todos resultaron con lesiones siendo transportados hasta el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. García Muriel estaba en condición crítica.

La fiscal Rosaura González se unió a la investigación.

Se hizo constar que a ambos conductores se le realizó la prueba de aliento mediante alco- sensor, arrojando 0.0% de alcohol en su organismo.