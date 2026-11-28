Un hombre de 59 años que caminaba anoche por una carretera en Rincón murió arrollado por una conductora, que supuestamente no se percató de su presencia, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:00 p.m. en la carretera PR-4412, kilómetro 1.0, del barrio Jagüey en Rincón.

La Policía señaló en su informe que, “mientras Zenaida Muñoz Rivera, de 39 años y residente de Rincón, conducía un vehículo Toyota, 4 Runner, color blanco, del año 2025, por la mencionada vía de rodaje, al llegar al kilómetro 1.0, esta no se percató de la presencia del peatón, identificado como Alberto Lorenzo Rodríguez de 59 años, impactándolo con la parte frontal izquierda de su vehículo”.

A causa del accidente, el peatón falleció en el acto.

A la conductora del vehículo Toyota se le realizó la prueba de aliento para detectar el consumo de bebidas alcohólicas. Resultó negativo.

El agente Samuel Ortiz, adscrito a la División Patrullas Carreteras de Aguadilla, y el fiscal José Loperena tienen a su cargo la investigación.