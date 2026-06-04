Un peatón que fue atropellado anoche por un policía en el kilómetro 7 de la avenida Jesús T. Piñero, en Río Piedras, falleció mientras recibía asistencia médica, informó la oficina de prensa de la Policía.

Los hechos se reportaron eso de las 9:38 de la noche de ayer, miércoles, cuando el conductor de una guagua Dodge RAM color gris, identificado como John A. Comas Rivera, quien es un agente adscrito a la Unidad Marítima de Piñones, no se percató que un hombre intentaba cruzar la vía fuera del cruce peatonal sin alumbrado y lo impactó.

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El peatón identificado como Joseph Borges de 34 años y vecino de Hato Rey, murió posteriormente en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, a consecuencia de los traumas que recibió.

Cabe señalar que, a Comas Rivera se le realizó la prueba de alcohol en el alconsensor arrojando 0.000% de alcohol en su organismo y el vehículo fue ocupado para fines investigativo.

El agente Javier Motta Torres, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, en unión al fiscal Christian Castro Plaza, se hicieron cargo de la pesquisa.

El conductor arrojó resultados negativos en la prueba de aliento.