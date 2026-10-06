Una mujer de 52 años murió este martes luego de ser impactada por un vehículo mientras caminaba por el área del paseo del desvío Dulces Sueños, en Guayama, informó la Policía.

La víctima fue identificada como Lisa Yanet León Álvarez, residente de Guayama. El accidente ocurrió a eso de las 5:54 p.m. del 6 de octubre de 2026.

Según la investigación preliminar, una conductora transitaba en un Toyota Corolla negro, del año 2007, en dirección de sur a norte por la mencionada vía cuando perdió el control y dominio del vehículo.

En ese momento, el automóvil impactó con su parte lateral izquierda a León Álvarez, quien caminaba por el área del paseo en dirección contraria.

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Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte en el lugar.

La conductora permaneció en la escena mientras las autoridades realizaban la investigación correspondiente.

El agente Juan Pacheco, de la División de Patrullas de Carreteras de Guayama, y la fiscal Jessica Gotay están a cargo de la pesquisa. Mientras, el agente Ferrer Olivera, de la División de Servicios Técnicos, trabajó la escena.

El caso permanece bajo investigación.