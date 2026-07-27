Un hombre murió baleado esta tarde en medio de un presunto asalto a una joyería, ubicada en la carretera PR-2 del barrio Cocos, en Quebradillas.

Según informes preliminares de la oficina de prensa de la Policía, los hechos se reportaron a las 4:18 p.m. de hoy, lunes, en circunstancias que serán investigadas.

Se desconoce la identidad del occiso.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Arecibo junto al fiscal de turno tiene a cargo la investigaciín.