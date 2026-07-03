Un menor de tres años de edad se ahogó en la piscina de un parador en Cabo Rojo, informó la Policía.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos ocurrieron en la tarde de hoy en el parador Pool Paradise en Boquerón. Tras surgir la situación, el infante fue trasladado al Centro Médico de Mayagüez, donde fue declarado muerto.

De inmediato se le notificó al Departamento de la Familia. Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez investigan los hechos.