Una mujer murió durante la noche de este martes luego de ser atropellada por un vehículo en la carretera PR-129, frente a las oficinas del Seguro Social en Arecibo, informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el accidente ocurrió cuando un Nissan Versa que transitaba por la mencionada vía impactó a una peatona por circunstancias que permanecen bajo investigación.

La mujer falleció en el lugar como consecuencia del impacto. Al momento, las autoridades no han informado su identidad.

Tampoco se ha divulgado la identidad de la conductora del vehículo involucrado en el accidente.

El agente Manuel Rivera Medina, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Arecibo, quedó a cargo de la investigación en conjunto con el fiscal de turno.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias que provocaron el accidente.

Más adelante se ampliará la información.