Una persona falleció ahogada en la tarde del lunes en Piñones, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, un hombre fue arrastrado por una corriente marina en la playa Vacía Talega, en la carretera 187, de Piñones a eso de las 6:25 p.m. de hoy.

El hombre fue identificado por su sobrina como Dimas Laguer Figueroa, residente de San Juan, y de 47 años de edad.

Personal de la División de Homicidios del CIC de Carolina se hizo cargo de la investigación de rigor junto al fiscal de turno.