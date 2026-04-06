Uno de los cuatro peatones atropellados en la madrugada del Domingo de Resurrección, en la avenida Ingeniero José Zayas Green, sector La Vega, en Barranquitas, falleció ayer en el Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras, confirmó el Negociado de Patrullas de Carreteras.

La víctima, cuya muerte se certificó a las 3:41 p.m., fue identificada como William J. Avilés Ortiz, de 46 años, a quien le habían amputado ambas piernas.

Los fatídicos hechos se reportaron a las 12:35 a.m. cuando la conductora de un automóvil marca Hyundai Veloster, color gris y del año 2017, identificada como Adarielys Marie Camilo Cumba, de 19 años, quien se alega que transitaba a una velocidad mayor a la permitida, junto a una menor de 15 años como pasajera, al llegar frente al negocio Pasatiempo perdió el control del volante por causas no precisadas.

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El vehículo cruzó el carril opuesto impactando dos guaguas marca Ford F-150 y atropelló a cuatro peatones que estaban en el paseo de emergencia y el área verde. Uno de ellos quedó pillado por una de las guaguas.

Luis J. Rivera Bonilla, de 35 años, se encuentra recluido en la Unidad de Cuidado Intensivo debido a que perdió una pierna.

Los otros dos involucrados identificados como Pedro Javier Morales Cintrón, de 40 años y Johanna Reyes Rivera de 47 años, se encuentran hospitalizados en condición de cuidado, pero estable.

La conductora fue trasladada a un hospital ya que presentaba traumas en diferentes partes del cuerpo. Se le realizó la prueba de alcohol mediante muestras de sangre, por lo que los resultados no estaban disponibles de momento.

La menor que viajaba como pasajera es familiar de la conductora.

La fiscal Yolanda Rodríguez, de la fiscalía de Aibonito, ordenó la ocupación de los vehículos para fines de periciales, mientras que el agente Jonathan Díaz Ortiz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, se hizo cargo de la investigación.