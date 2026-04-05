Cuatro personas fueron arrolladas en madrugada de este Domingo de Pascua por una conductora que, presuntamente, guiaba a exceso de velocidad y perdió el control de su vehículo en hechos ocurridos en el municipio de Barranquitas, según informó la Policía.

La conductora, identificada como Adarielys Camilo Cumba, de 19 años, manejaba un Hyundai Veloster 2017, color gris, en dirección de sur a norte por la Avenida José Zayas Green, sector La Vega, cuando no pudo mantener el control del volante. Su vehículo salió de la vía, impactó dos Ford F-150 que estaban estacionadas frente a un negocio y posteriormente atropelló a cuatro peatones que se encontraban en el área del paseo.

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Las víctimas, cuyas edades oscilan entre 35 y 50 años, sufrieron múltiples traumas de gravedad. Fueron atendidos en el lugar por personal de Emergencias Médicas y trasladadas en ambulancia a un hospital del área. Dos de ellas tuvieron que ser referidos al Centro Médico de Río Piedras, donde permanecen bajo cuidado médico.

La fiscal Yolanda Rodríguez, de la Fiscalía de Aibonito, ordenó la ocupación de los vehículos involucrados para fines de investigación.

La investigación está a cargo del agente Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del Área de Aibonito, mientras que a Camilo Cumba se le realizó la prueba de alcohol, de la que no se ofrecieron detalles.