Transcurridos casi ocho años de la muerte del licenciado Carlos Cotto Cartagena, el Departamento de Justicia reveló hoy que la totalidad de la evidencia recuperada durante las dos rondas de investigación, determinó que su deceso fue a consecuencia de una caída accidental.

Durante una reunión con sus familiares se discutió la investigación que llevó a la Fiscalía, la Policía y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) que concluyó que el abogado se cayó de la azotea del Condominio Santa Teresa, en Miramar, la madrugada del 21 de septiembre de 2018.

La prueba obtenida que confirma esta conclusión incluye la evaluación de dos patólogas forenses experimentadas, hallazgos de autopsia, análisis toxicológicos, prueba científica pericial y documental, evaluación de la escena, historial médico, testimonios de las últimas personas que vieron a Cotto Cartagena con vida, entre otros.

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En un comunicado de prensa se subrayó que, la evaluación de la totalidad de la evidencia por parte de los expertos descarta que la caída haya sido provocada por algún ente externo.

“Comprendemos el profundo dolor que representa para una madre y para toda una familia la pérdida de un ser querido. Como representantes de las víctimas, escuchamos sus inquietudes con respeto, empatía y sensibilidad. También tenemos la responsabilidad de actuar conforme a la evidencia y al derecho”, expresó el jefe de los fiscales, Juan Ramos García.

El funcionario explicó que el caso contaba con una determinación desde diciembre de 2024. No obstante, al iniciar en el cargo, se reunió con la exjueza María Inés Cartagena, progenitora de la víctima para escuchar sus inquietudes y planteamientos, por lo que decidió ampliar la pesquisa con otras entrevistas a varias personas, entre otras gestiones investigativas.

“Una vez agotadas esas diligencias adicionales y evaluada toda la evidencia recopilada, la conclusión de la investigación no cambió. No existe evidencia que permita la radicación de cargos criminales. La Fiscalía tiene la responsabilidad de realizar investigaciones objetivas, imparciales y completas, y de presentar cargos únicamente cuando la evidencia pueda sostenerse en los tribunales”, puntualizó el jefe de los fiscales.

Cabe destacar que la patóloga del Instituto de Ciencias Forenses, Dra. Irma Rivera Diez, estableció que la manera de la muerte de Cotto Cartagena no es compatible con un asesinato. Con esta conclusión coincidió la patóloga Yocasta Brugal, contratada por la familia de Cotto Cartagena para realizar una investigación privada.

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El cadáver presenta contusiones consistentes con una caída, no con una lucha física. Ninguna de las patólogas encontró evidencia de lucha, de golpes a causa de peleas o de heridas de arma blanca o de fuego causadas por un tercero.

Por su parte, el fiscal Edmanuel Santiago Quiles, designado a la pesquisa desde el 2022, aseguró que se examinaron minuciosamente todos los ángulos, y “la prueba descartó de manera contundente que la lamentable muerte del abogado fuera producto de un asesinato o suicidio. Por el contrario, concluimos que se trató de un caso fortuito”.

Durante el proceso de investigación, el fiscal Santiago Quiles revisitó el lugar de los hechos junto a peritos ingenieros y agrimensores.

De otra parte, contrario a una de las tantas suposiciones que surgieron públicamente, que apuntaban a que el abogado fue asesinado porque declararía en el caso contra la convicta federal Áurea Vázquez Rijos, Cotto Cartagena nunca fue citado a prestar testimonio en dicho juicio. Así lo confirmaron distintos testigos entrevistados durante la investigación.

De hecho, Vázquez Rijos también fue entrevistada ante las versiones surgidas sobre presuntas amenazas para que no declarara.

El fiscal insistió en que la muerte no se relaciona con el asesinato del empresario canadiense Adam Anhang el 22 de septiembre de 2005 en el Viejo San Juan, tras ser planificado por Vázquez Rijos por conflictos relacionados a su divorcio.

A su salida de la reunión Cartagena indicó a los medios de comunicación que se le notificó que su hijo en estado de embriaguez con una piedra, que encontraron cuatro años después, rompió la cerradura de su apartamento, subió a la terraza del edificioy se cayó.

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“Eso, como ellos mismos admiten son inferencias que ellos hacen, pero yo les pido evidencia por ejemplo, las manos de mi hijo ¿cómo estaban?, para demostrarme que realmente hizo esa actuación. Me dicen que no me la pueden presentar porque eso es parte del sumario (fiscal), le pedí también el informe del perito, que tampoco me lo pueden mostrar porque es confidencial", sostuvo la madre de la víctima.

Su familia está evaluando si van a recurrir al tribunal y van a continuar con la investigación privada que llevan a cabo.

“Después de discutir el caso con ellos me convenzo más que lo mataron, porque la evidencia que sustentaría que lo mataron yo se la sustenté a ellos”, declaró Cartagena con un nudo en la garganta.