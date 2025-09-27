La Policía informó este sábado que la muerte de un residente de 65 años en el hogar geriátrico Edad Oro, en Caguas, fue un asesinato.

Se alega en el informe policiaco que otro hombre de 71 años lo empujó y el perjudicado sufrió una caída que le ocasionó la muerte a Reinaldo Vicente Collazo.

Los hechos ocurrieron a las 4:29 a.m. de ayer, viernes, en el Centro Geriátrico Edad de Oro, ubicado en la carretera PR-175, ramal 739, del barrio San Antonio, en Caguas.

El informe policiaco indica que “una llamada al Sistema 9-1-1 alertó las autoridades sobre una persona muerta en el lugar y al llegar los agentes, encontraron el cuerpo de un hombre adulto mayor en el área del baño. Este fue identificado como Reinaldo Vicente Collazo, de 65 años, quien se alega que, durante un altercado con otro residente de 71 años, este último lo empujó y sufrió una caída, resultando con un golpe en la parte posterior de la cabeza que le ocasionó la muerte".

El agente Elvin Adams, adscrito a la División de Homicidios de Caguas, y la fiscal Fernando Machado investigan.