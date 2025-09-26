La División de Homicidios de Caguas investiga la muerte de un hombre de 65 años, reportada esta mañana, tras un presunto altercado con un residente de 71 años en el hogar geriátrico Edad Oro, en Caguas.

El fallecido fue identificado como Reinaldo Vicente Collazo, cuyo cuerpo fue localizado en un baño del hogar.

Según información preliminar, Vicente Collazo presuntamente sufrió una caída y falleció tras recibir un golpe en la parte posterior de la cabeza, esto luego de un supuesto altercado con otro residente.

El incidente, que se investiga como “una querella de persona muerta sin causa determinada”, se reportó a eso de las 7:00 a.m. a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, indicó la Uniformada.

La Policía no ha informado sobre arrestos vinculados a estos hechos.