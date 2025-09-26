Las autoridades le radicaron cargos a un hombre de 33 años por presuntamente cometer actos lascivos contra una menor de dos años en Caguas.

Según informó la Policía, Ángel Javier Santos Méndez, quien es vecino de Caguas, habría cometido el delito el pasado martes, 23 de septiembre.

El juez Carlos Capo, del Tribunal de Caguas, determinó causa para arresto y fijó una fianza de $600,000, la cual no fue prestada, por lo que el imputado fue ingresado en la cárcel de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 8 de octubre.

El caso estuvo a cargo de la agente Lizandra Aponte, bajo la supervisión de la sargento Hilda González, ambas adscritas a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la comandancia de Caguas, junto a la fiscal Carmen I. Rodríguez.