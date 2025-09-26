Un joven fue asesinados a balazos durante la tarde del jueves en el barrio San Isidro, sector Villa Hugo II, en Canóvanas, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, recibida a eso de las 5:29 p.m., alertó sobre varios disparos en la intersección de las calles Cariño y Reinita.

Al llegar a la escena, los agentes hallaron en el pavimento el cuerpo de Eduardo Ismael Reyes Olea, de 24 años y residente de Canóvanas. Reyes Olea contaba con expediente criminal por asesinato y armas.

En la escena se ocuparon casquillos de bala de distintos calibres.

Agentes del distrito policíaco de Canóvanas se hicieron cargo inicialmente de la querella, mientras que personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina acudió para continuar con la pesquisa.