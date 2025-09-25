Un escalamiento se reportó esta mañana en la farmacia Nieves, ubicada en el barrio Piñas de Toa Alta, informó la Policía de Puerto Rico.

Según información preliminar, el querellante indicó que alguien forzó la puerta posterior del establecimiento, tuvo acceso a la farmacia y forzó dos cajeros automáticos, apropiándose de dinero cuya cantidad no ha sido contabilizada hasta el momento.

Además, los responsables ocasionaron daños a una de las puertas del local y a los cables del sistema de alarma.

El policía municipal Martínez realizó la investigación preliminar del incidente, que será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.

Este es el segundo escalamiento reportado en el barrio Piñas de Toa Alta en 24 horas. Ayer, se presentó una querella en el supermercado Plaza Toa Alta, ubicado a poca distancia de la farmacia Nieves, tras el robo de 17 tanques de gas.

Según el informe preliminar, una persona desconocida cortó el candado de una jaula metálica donde se almacenaban los cilindros, propiedad de la compañía Puerto Rico Propane.

El valor total de los tanques, que tienen 17 libras cada uno, fue estimado en $1,266.50.