Una apropiación ilegal de 17 tanques de gas fue reportada este miércoles en horas de la mañana en el supermercado Plaza Toa Alta, ubicado en el barrio Piñas del municipio, según informó la Policía de Puerto Rico.

De acuerdo con el informe preliminar, una persona desconocida cortó el candado de una jaula metálica en la que se almacenaban los cilindros, los cuales pertenecen a la compañía Puerto Rico Propane. El valor total de los tanques, que son de 17 libras cada uno, fue estimado en $1,266.50.

La querellante notificó el incidente a las autoridades, y el agente municipal Juan Martínez fue quien realizó la investigación inicial del caso.

No se han reportado arrestos relacionados con este hurto.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre este caso a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020.