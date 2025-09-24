Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Aguadilla arrestaron a un hombre conocido como “Julito Maraña”, quien enfrentaba dos órdenes de arresto con una fianza global de $240,000.

Julio Rodríguez Cruz, de 27 años y residente de Aguadilla, era buscado por maltrato y maltrato mediante amenaza luego de que presuntamente agrediera a su pareja en distintas partes del cuerpo y la amenazara de muerte, según informó la Policía.

Rodríguez Cruz también está imputado de apropiación ilegal de vehículo, y portación y uso de arma blanca.

El imputado fue llevado ante el juez Rolando Matos Acevedo, del Tribunal de Aguadilla, quien le realizó las advertencias de ley y, al no prestar la fianza impuesta, ordenó su ingreso a la cárcel Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar fue señalada para el próximo 8 de octubre.

El diligenciamiento estuvo a cargo de los agentes Emanuel Cortes y Rubén Sánchez, bajo la supervisión del sargento Juan C. Pérez y dirigido por el teniente Edgar Valle Cortés.