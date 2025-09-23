Un teniente y un sargento adscritos a la división de Drogas de Caguas fueron arrollados por un vehículo de motor cuando perseguían a un individuo con el que se disponían a intervenir.

El incidente ocurrió a eso de las 3:30 de la tarde en la carretera 172 de Cidra. Se alega que los uniformados realizaban un plan de vigilancia, cuando le dieron el alto a un individuo y éste emprendió la huida a pie. Los Uniformados salieron tras el hombre, cuando fueron arrollados por un vehículo que se dijo, era conducido por un adulto mayor.

Como resultado de las heridas sufridas, el sargento fue trasladado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Piedras. No se ofrecieron detalles sobre su condición.

Se informó que las lesiones del teniente eran de carácter leve.

El conductor del vehículo fue transportado a la división de Tránsito de Caguas donde se le practicaría una prueba de alcohol. Mientras el individuo que intentó escapar fue arrestado posteriormente.