Efectivos de la Policía Municipal de Arecibo y el Negociado del Cuerpo de Bomberos acudieron esta mañana al aeropuerto Antonio “Nery” Juarbe de ese municipio, luego que se reportara una situación de emergencia con una avioneta mientras aterrizaba en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar brindada por las autoridades, Se trata de una aeronave perteneciente al programa de Aeronáutica, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La Policía Municipal de Arecibo confirmó que la nave era una avioneta modelo Archer, la cual era piloteada por una joven de 19 años, quien realizaba un vuelo de práctica. Al momento de realizar el aterrizaje, a la nave se le desprendió la goma delantera, tras lo que colapsó sobre su nariz.

La joven fue atendida en el lugar por paramédicos, quienes determinaron que no requería atención médica.

Zaima Negrón, portavoz de la Universidad Interamericana de Puerto Rico indicó que la estudiante realizaba un vuelo solitario autorizado, con ruta Isla Grande, Aguadilla, Arecibo. Añadió que personal técnico del programa de Aeronáutica de la institución inspeccionaría la nave, mientras que la Agencia Federal de Aviación realizaría la pesquisa de rigor sobre el incidente.