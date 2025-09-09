La comunidad de la Universidad Interamericana de Puerto Rico lamentó la trágica pérdida de Carlos Rohwel Ramos Pagán, el joven de 26 años de Vega Baja que murió ayer tras sufrir una caída en el área conocida como Infinity Pool, en El Yunque.

Ramos Pagán se graduó el año pasado de Gerencia de Aviación en el recinto de Bayamón y estaba cursando un segundo bachillerato en Piloto Profesional. Además, ya estaba certificado como instructor de vuelo.

“Carlos se caracterizó por ser un joven muy diligente en sus estudios", expresó la institución en un conmovedor mensaje publicado en redes sociales.

El padre del joven, el doctor Carlos Ramos, pertenece a la facultad del recinto de Bayamón, por lo que su muerte ha tocado profundamente a esta comunidad académica.

“Oramos para que Dios les dé fortaleza, paz y control en este momento tan difícil. En la Universidad Interamericana de Puerto Rico tienen a una familia extendida que les abraza. Descansa en paz, Carlos", añadió la universidad.

El accidente ocurrió durante la tarde del lunes, cuando Ramos Pagán presuntamente resbaló y cayó desde una altura de aproximadamente 80 pies. Su cuerpo fue recuperado esta mañana en el río Blanco de Naguabo por personal de rescate.

El Infinity Pool, aunque atractivo para visitantes, no es un espacio seguro para actividades recreativas, según ha advertido el Servicio Forestal de Estados Unidos en Puerto Rico. Las autoridades instan a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar más accidentes.