Las autoridades radicaron cargos contra Maritza Cruz Méndez, de 50 años y residente de Río Grande, por daño agravado, maltrato a persona de edad avanzada y uso de arma blanca, tras un incidente ocurrido el pasado 25 de agosto.

Según la investigación, Cruz Méndez presuntamente utilizó su vehículo Hyundai Elantra para ocasionar daños al automóvil de una mujer de 73 años y, posteriormente, la agredió con una silla plástica.

La agente Janette Marrero, de la Policía Municipal de Carolina, consultó el caso con el fiscal de turno, quien instruyó la radicación de los cargos.

Ficha policíaca de la imputada, Maritza Cruz Méndez, de 50 años y residente de Río Grande. ( Suministrada )

La prueba fue presentada ante la jueza Geisa Marrero Martínez, del Tribunal de Carolina, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza de $4,000, la cual fue prestada.

Cruz Méndez quedó en libertad hasta la vista preliminar, pautada para una fecha posterior.