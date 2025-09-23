Una mujer y un hombre fueron arrestados durante un allanamiento realizado en el sector Puerto del barrio Pasto Viejo en Humacao, informó la Policía de Puerto Rico.

La intervención se llevó a cabo en horas de la mañana de hoy por personal adscrito al Negociado de Inteligencia y Arresto de Humacao, quienes diligenciaron una orden de registro y allanamiento en la propiedad.

Los arrestados fueron identificados como Noelia Nieves de Jesús, de 36 años y Raúl Rodríguez Castro, de 66 años. (Suministrada)

Como resultado, fueron detenidos Noelia Nieves de Jesús, de 36 años y Raúl Rodríguez Castro, de 66 años.

Durante el operativo, los agentes ocuparon un revólver marca Edge, modelo 199, calibre .22 sin número de serie, una tablilla y diversas cantidades de drogas, incluyendo marihuana, cocaína en modalidad crack y fentanilo.

Los policías ocuparon un revólver marca Edge sin número de serie, una tablilla, marihuana, cocaína y fentanilo. (Suministrada)

La intervención estuvo a cargo del agente investigador Luis A. Burgos Meléndez y el agente diligenciante Carlos Vélez Delgado, bajo la supervisión del teniente Brian A. Díaz López y la sargento Carmen G. Solís Ortiz, de la División de Inteligencia y Arrestos del área de Humacao.

El caso será consultado con la Fiscalía para la radicación de los cargos correspondientes.