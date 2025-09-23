La Policía identificó a una de las víctimas del doble asesinato reportado en horas de la mañana de hoy en la calle Protestante, intersección con la calle Nueva Atenas, en Ponce.

El incidente se reportó a eso de las 6:13 a.m., cuando, según el informe preliminar, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertando sobre la situación.

Al llegar los agentes y paramédicos al lugar, encontraron a dos hombres con heridas de bala. Uno de ellos falleció en la escena, mientras que el otro fue trasladado a un hospital del área, donde murió.

El hombre que murió en la escena como Edison Camacho Vázquez, de 24 años, y quien poseía expediente criminal previo.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce investigan el crimen.