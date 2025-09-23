Un carjacking se reportó anoche en el estacionamiento del centro comercial Palma Real, en Humacao, informó la Policía de Puerto Rico.

Según la información preliminar, el perjudicado se encontraba abordo de su carro Toyota Corolla blanco cuando se acercó un auto oscuro con dos individuos. Uno de ellos, mediante amenaza e intimidación, le exigió las llaves del Toyota. La víctima se negó y, en medio de un forcejeo, logró salir corriendo del lugar.

Posteriormente, los asaltantes huyeron y el perjudicado observó que su carro era retirado en una grúa.

El vehículo luego fue recuperado en el municipio de Las Piedras.

El agente Carlos A. Lebrón, bajo la supervisión del sargento Ángel De Jesús, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, se hicieron cargo de la pesquisa.