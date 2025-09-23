Agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Aguadilla diligenciaron una orden de arresto con fines de extradición contra Diondre C. Swanson, de 54 años, quien es requerido en el estado de Georgia.

La intervención se llevó a cabo en el Hogar Peregrino, ubicado en el barrio Pueblo de Aguadilla.

Según informó la Uniformada, Swanson enfrenta cargos por asalto agravado en presencia de un menor en la jurisdicción estadounidense.

El arrestado fue entregado al agente Negrón, de la División de Arrestos y Extradiciones, para el debido diligenciamiento del proceso.

La operación estuvo a cargo del agente Frank López Ortiz, bajo la supervisión del sargento Juan C. Pérez Hernández y la dirección del teniente Edgar Valle Cortés.