Cargos por escalamiento agravado y una apropiación ilegal menos grave fueron radicados contra Elvin R. Maysonet Sánchez, de 46 años de edad y vecino de Manatí, y al que se le imputa un escalamiento reportado el domingo en ese municipio.

Maysonet Sánchez fue sorprendido a eso de las 10:41 de la noche del domingo en el patio de una residencia del barrio Pugnado de Manatí, que resultó ser la vivienda de un agente de la Policía. Se alega que el hombre se apropió de $67 en efectivo que se hallaban en el interior de un vehículo que estaba estacionado en la marquesina de la residencia.

El caso fue investigado por el agente Enrique Ortiz Torres, quien arrestó a Maysonet Sánchez, mientras que el fiscal Ismael Roldán Ortiz instruyó la radicación de los cargos.

El juez Rafael I. Lugo Morales, le impuso una fianza ascendente a $20 mil, la que no prestó por lo que ordenó que fuera ingresado a prisión.

Contra Maysonet Sánchez también pesaba una orden de arresto con una fianza ascendente a $20 mil, expedida por la juez Sanya Nieves Cordero, la que tampoco prestó. El hombre fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón y la vista preliminar en su contra fue señalada para el 8 de octubre.