Cargos por violencia de género y robo agravado fueron radicados contra un hombre que se alega, le propinó una golpiza a su pareja e intentó estrangularla.

Los hechos por los que Adrián Cuadrado Ramos, de 21 años, fue acusado, ocurrieron el 20 de septiembre en Cataño, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado. Según la investigación del agente Víctor Rodríguez, el imputado agredió a la víctima con sus puños en el rostro en múltiples ocasiones, provocándole hematomas y una fractura craneal. Además, intentó estrangular a la perjudicada.

Tras propinarle la brutal golpiza, el hombre se apropió de una bicicleta y dos teléfonos celulares pertenecientes a la víctima. Contra el hombre se radicaron dos cargos por maltrato agravado al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica, dos cargos por robo agravado y un cargo por apropiación ilegal, por los que la jueza Aida Meléndez Juarbe, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto y le señaló una fianza ascendente a $200 mil, la que no prestó, por lo que se ordenó su ingreso a prisión.

También se expidió una orden de protección a favor de la víctima.

La vista preliminar contra el imputado fue señalada para el seis de octubre.