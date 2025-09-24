Un hombre presuntamente fue agredido por su hermano con un machete y una tabla de madera durante una discusión en Jayuya, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó en la carretera 5141, a la altura del desvío norte de Jayuya.

El perjudicado sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y fue transportado por paramédicos a un hospital del área, donde recibió varios puntos de sutura.

El agente José Guzmán Vidal, adscrito al distrito de Jayuya, investigó el caso bajo la supervisión del sargento Jorge Ramos Colón, y fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado.

Relacionadas

  1. Mujer muere ahogada en playa detrás de hotel en San Juan

  2. Radican cargos por violencia de género contra un hombre que le propinó una golpiza a su pareja

  3. Arrollan a un sargento y un teniente de Drogas mientras realizaban una intervención en Cidra

  4. Avioneta se le desprende una goma tras aterrizaje en Arecibo

  5. Mujer presuntamente daña carro y golpea con silla plástica a adulta mayor