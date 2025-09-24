Un hombre presuntamente fue agredido por su hermano con un machete y una tabla de madera durante una discusión en Jayuya, informó la Policía de Puerto Rico.

El incidente se reportó en la carretera 5141, a la altura del desvío norte de Jayuya.

El perjudicado sufrió lesiones en distintas partes del cuerpo y fue transportado por paramédicos a un hospital del área, donde recibió varios puntos de sutura.

El agente José Guzmán Vidal, adscrito al distrito de Jayuya, investigó el caso bajo la supervisión del sargento Jorge Ramos Colón, y fue referido a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado.