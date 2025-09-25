Explosión por escape de gas deja dos heridos en Utuado
El incidente ocurrió al encender una estufa.
Un incidente desgraciado se reportó esta mañana en una residencia del barrio Salto Abajo en Utuado, cuando una explosión provocada por un escape de gas dejó a dos personas con quemaduras en distintas partes del cuerpo, informó la Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, el querellante indicó que cuando fue a encender la estufa en la vivienda ubicada en la carretera 123, ocurrió la explosión.
Personal del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades y hasta el lugar se movilizaron paramédicos estatales y municipales, junto a los Bomberos de Puerto Rico.
Ambas personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de la zona, donde se encuentran en condición estable.
El agente Jesús Santiago Pabón, del precinto de Utuado, investigó los hechos bajo la supervisión del sargento Julio Nieves Rosado.