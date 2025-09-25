Un incidente desgraciado se reportó esta mañana en una residencia del barrio Salto Abajo en Utuado, cuando una explosión provocada por un escape de gas dejó a dos personas con quemaduras en distintas partes del cuerpo, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, el querellante indicó que cuando fue a encender la estufa en la vivienda ubicada en la carretera 123, ocurrió la explosión.

Personal del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades y hasta el lugar se movilizaron paramédicos estatales y municipales, junto a los Bomberos de Puerto Rico.

Ambas personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital de la zona, donde se encuentran en condición estable.

El agente Jesús Santiago Pabón, del precinto de Utuado, investigó los hechos bajo la supervisión del sargento Julio Nieves Rosado.